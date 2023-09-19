エルメス ベルト まだまだ使えます

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラック箱等はございません。自分で購入して使用していた品物です。長さは80cmです当方はウェスト76cmで使用していました。まだまだ手入れすれば使用できると思います。宜しくお願いします。適宜値下げします。
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