AIME LEON DORE エメレオンドレ NEW ERA ニューエラ 帽子

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AIMELEONDORE×NEWERA◎サイズ７3/8(58.7㎝)◎カラーグリーン（画像参照）◎状態内側に画像のような薄っすら汚れあり（画像参照）全体的に状態悪くないと思います（自宅保管のため完璧をお求めの神経質な方はお控え下さい。出品時の状態を記載しておりますので保管に伴うシワ、凹み、自然発生する風合い等がある場合がございます。完璧な状態をお求めの方はお控え下さい）