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AIME LEON DORE エメレオンドレ NEW ERA ニューエラ 帽子
商品番号 F35661489684
商品名

AIME LEON DORE エメレオンドレ NEW ERA ニューエラ 帽子
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AIMELEONDORE×NEWERA◎サイズ７3/8(58.7㎝)◎カラーグリーン（画像参照）◎状態内側に画像のような薄っすら汚れあり（画像参照）全体的に状態悪くないと思います（自宅保管のため完璧をお求めの神経質な方はお控え下さい。出品時の状態を記載しておりますので保管に伴うシワ、凹み、自然発生する風合い等がある場合がございます。完璧な状態をお求めの方はお控え下さい）
http://narcologia.ru/goods/revamp704322.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce433955.html
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