エルメス　レクトヴェルソ　マフラー

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ご覧頂きありがとうございます。エルメスレクトヴェルソマフラー素材カシミヤサイズ40×160cm多少、毛羽立ちなどの使用感ありますが、まだまだ使って頂けると思います。匂いなどはありません。偽物ではないですが、少し使用感があるのと、タグの糸が一箇所外れてるので安くしました。よろしくお願いします。