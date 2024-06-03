CHARI\u0026CO STANTON ST. RING リング　指輪

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新品未使用品です。即購入歓迎です。サイズ：19号(内径19.00mm)材質···シルバー925以下、公式サイトより転載2008年、大不況の中ニューヨークのマンハッタンで自転車屋としてスタートしたCHARI\u0026CONYCが15年の想いを込めて住所をあしらったSV925素材のリングです。RINGの内側には自分たちがあるべき姿をメッセージとして刻印しています。３サイズ展開のおしゃれなアイテムです。#CHARI\u0026CO#チャリアンドコー#シルバー925#SV925#リング#RING#silver925#ニューヨーク#マンハッタン#NYC#chari\u0026co#chariandco#シルバーリング