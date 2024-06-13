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未使用Poloラルフローレン ニット グローブ 手袋 レザーパッチ
商品番号 T86227878104
商品名

未使用Poloラルフローレン ニット グローブ 手袋 レザーパッチ
ブランド名 ポロ
特別価格 税込 3,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PoloRalphLaurenポロラルフローレンタッチグローブレザーパッチポニー刺繍手袋をしたままでスマートフォン・タブレット・タッチパネルの操作が可能な、(親指と人差し指部分が導電糸と言う特殊な編地となっております。)ラルフローレンのグローブです。世代を選ばないデザインでプレゼントにも最適です。¥9500税込みPoloRalphLaurenポロラルフローレン【カラー】チャコール【素材】本体ウール100％掌部羊革100%【サイズ】0/S全長約26cm×横幅約10.5cm×中指長約8.0cm※全長は中指から横幅は手の甲部分を中指長は人差指と中指の間を測定しています。素材···ニット
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