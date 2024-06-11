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新品未使用タグ付き　RAKUWAネックワイヤー EXTREMEカーボン
商品番号 M91761732131
商品名

新品未使用タグ付き　RAKUWAネックワイヤー EXTREMEカーボン
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きです。長さ45cm定価　12,100円多少なら値引きできます。次世代素材カーボンをトップに採用したネックレス鉄の約1/4の重量ながら、鉄の約10倍の強度を誇る重厚な印象の「カーボン」をトップに採用。本体には軽量なワイヤー素材を採用し首もとからパフォーマンスアップをサポート。水に強く、スポーツシーンのハードな使用でもお使いいただけます。サイズ：45cmカラー：ブラック素材：本体:ステンレス、ナイロン、カーボン、留め具:ステンレス、カーボン、シリコーン、ポリアセタール技術：メタックス
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