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シュプリーム Supreme Flowers コーデュロイキャップ/2018FW
商品番号 X95021684422
商品名

シュプリーム Supreme Flowers コーデュロイキャップ/2018FW
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme(シュプリーム)2018FWコレクションで発売されたFlowers6-Panelキャップです。NYを拠点に活躍するアーティストTaboo！とのコラボモデルになります。カラーは渋めのグリーンで、細畝のコーデュロイ素材が使用されており、これからの季節に最適かと思います。キャップの高さは平置きで約10cm、トップボタンからバイザー付け根までの長さは約16cmになります。(画像13枚目参照)頭囲はスナップバックで調整可能で、対応サイズは約55.5cm〜約61cmになります。尚、素人計測になりますので、多少の誤差はご容赦ください。バイザーの端等に若干の日焼けが見られますが、それ以外は、使用感はありますが特筆すべきダメージや汚れ等無く、良好な状態かと思います。
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