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ヴィンテージのアンカーチェーンブレスレット
商品番号 T54677559828
商品名

ヴィンテージのアンカーチェーンブレスレット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのアンカーチェーンブレスレットになります。size19.8cm◆あくまで中古という事をご理解頂き、神経質な方は購入をお控え下さい。◆ご購入前に、掲載の画像を良くご確認して頂き、商品のご購入を宜しくお願い致します。
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