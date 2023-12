HOBO AND THE TRUCKING CO.リング　フリーホイーラーズ

HOBOANDTHETRUKINGCO.BOSSOFTHEROADフリーホイーラーズ、ホーボー シルバーリングになります。サイズは19号です。箱付きです。なかなか、出回らない品かと思います。以前に、中古ショップで購入したものです。シルバー特有の傷やスレは、ありますが、目立ったものは、特にございません。中古品とご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。即日発送を心がけております。この機会にぜひよろしくお願いいたします。



