【イタリア 925】ビンテージ シルバー　ソードチェーン・ブレスレット／7g

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商品詳細
ご覧いただき、誠にありがとうございます。◎その他のvintagejewelry↓#gmvintage_jewelry・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶︎商品説明海外にて買い付けた1点物の【ITALYvintagejewelry】です。希少かつ上質なイタリアシルバー925を使用して作られた、贅沢なシルバー・ブレスレット。“ITALY925（写真2）”の刻印入り。MexicoMexicanTaxcovintagevtgsilver925メキシコメキシカンタスコアンティークトグルシルバーメンズレディースユニセックス重量極太ヘビービーズアクセサリーをお探しの方、是非ご検討下さいませ。◎その他のvintagejewelryアイテム↓#gmvintage_jewelry◎その他のビンテージ・アイテムはこちら↓#gmv_2023aw・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶︎素材silver925・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶︎重量・サイズ・重量：7g・全長：約19cm・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶︎コンディション・良好欠け、ひび割れなし目立つダメージなしヴィンテージの為小さな小傷はございますが、年代物ならではの抜群の雰囲気がございます。※ビンテージ慣れされている方、ビンテージにご理解ある方のみご購入ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶︎発送・発送日：翌日配送・発送方法：匿名配送迅速丁寧な発送・梱包を心掛けています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶︎その他vintageアイテム以下タグから全てご覧いただけます。#wonderwall_vintage
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