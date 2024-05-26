定価7.2万★ジャスティンデイビス ジルコニア装飾リバーシブル2WAYネックレス

JustinDavis（ジャスティンデイビス）のCRYPTペンダントです。マリアとスカルの二面性が楽しめる存在感抜群のペンダント。ペンダントトップのみ、チェーンは付属しません。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SPJ592定価：71,500円サイズ：縦3.5cm、幅1.9cm状態：特筆すべきダメージのない美品カラー：シルバー、クリア素材：シルバー925、ジルコニア付属品：なし------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、LGB（ルグランブルー）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、MoonageDevilment、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレス#ペンダントネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーン30080



定価5.4万・新品★Justin Davis ジルコニア装飾クロスネックレス



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