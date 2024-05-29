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DOLCE \u0026 GABBANA ドルチェ アンド ガッパーナ 二つ折り財布
商品番号 B28446176302
商品名

DOLCE \u0026 GABBANA ドルチェ アンド ガッパーナ 二つ折り財布
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪中古品でございます、写真をよくご覧になって是非ご検討くださいませ！こちらはドルチェアンドガッパーナ二つ折り財布ブラックレディースブランドになります。当然ですが、正規品になります。【ブランド名】DOLCE\u0026GABBANA【付属品】箱、保存袋【管理番号】140-4-2913-K1n-y1666【サイズ】W10.2cmD1cmH9.5cm【商品状態】状態は写真の通りです。・CランクA目立った傷や汚れが少なく綺麗な状態B問題なく使用できる状態C全体的に汚れありDジャンク、使えない状態全体的に使用感有ります外側に汚れ、傷、型崩れが御座います。内側に汚れ、傷、匂い、コイン擦れが御座います。【その他情報】☆こちらの商品は発送前に簡易的にですがクリーニング致しますのでご購入者様はお受け取り次第すぐにお使いいただけます。☆梱包と発送に関しましてプチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をしてから型崩れ対策を行い発送させていただきます。もちろん中の商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包は絶対にいたしませんのでご安心ください。☆こちらの商品は真贋鑑定済み正規ブランドショップ「ブランディア」から正規品と鑑定済みですので正真正銘本物です。ご安心ください。万が一、偽物だった場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。
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