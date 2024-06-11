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ペーパーチェーン ネックレス シルバー925 チェーンネックレス 55㎝
商品番号 U78128434009
商品名

ペーパーチェーン ネックレス シルバー925 チェーンネックレス 55㎝
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■素材シルバー925■全長サイズ約55cm■幅約4mm■重さ約32g※職人ハンドメイドのノーブランド品の為、サイズ感・重さ・デザインなど多少の個体差がございます。※本物のシルバー925製品のため、細かな傷、硫化で黒く変色している場合がございます。ですが、硫化することが本物のシルバーである証でもございます。※市販のシルバー専用クリーナーでお手入れすると、変色を防ぐことができます。gas0021シルバー925商品一覧はこちらから→#zaccaシルバー925一覧アクセサリーの一覧はこちらから→#zaccaアクセサリー一覧#ネックレス#ペーパーチェーン#シルバー#シルバー925#925#Silver925#ペーパーチェーンネックレス
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