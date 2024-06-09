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フェンディー　指輪
商品番号 D48888491494
商品名

フェンディー　指輪
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディーの指輪です。頂きものですが、指のサイズが全く合わないので出品致します。サイズはLです。現品のみ。よろしくお願い致します。
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