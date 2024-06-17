エイ 長財布 スティングレイ バッファロー

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商品詳細
2023年3月に購入しました。一度も使う機会がなく、新しい財布を購入したので半額程で出品致します。スティングレイレザー（エイ革）ラウンドファスナー長財布。スティングレイバッファロー【状態】新品未使用【素 材】エイ革購入金額46,200円
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