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※値下げしました。海外挙式、披露宴で使用しました。以下のセットとなります。・ジャケット・パンツ・ベスト※蝶ネクタイはつきません。170cm/65kgで着用しました。クリーニング済みです。目立った傷や汚れはないかと思います。素人が管理、確認及び保管しているため、細かい点が気になる方はご遠慮願います。発送は折り畳んでなるべく安い送料での発送となります。折じわがつく可能性がありますので、ご承知おきください。質問等ありましたらコメントお願いいたします。※返信後、一定期間経過したコメントは削除します。#タキシード#ネイビー #ブラック #エニーブライダル