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ヒロアカ　爆豪勝己　アクリルスタンド　まとめ売り　セット
商品番号 W55140647382
商品名

ヒロアカ　爆豪勝己　アクリルスタンド　まとめ売り　セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒロアカ　爆豪勝己のアクリルスタンドヒーロースーツのアクスタを集めた22点まとめ売りです。すべて台座あり。枠はありません。ご了承下さいOPPに入れたままプチプチをして段ボールに入れて発送します！バラ売り不可少しの間ガラスケースに飾っておりました。目立つ傷や汚れはありませんし、状態は良好ですが神経質な方のご購入はご遠慮願います。
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