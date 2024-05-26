COLE HAAN ラウンドファスナーレザーロングウォレット ブラック

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♢薄めに簡易梱包させていただきます。簡易梱包に抵抗のある方はご購入をお控えいただくようお願いします♢出品しているカバン・財布類はこちらからまとめてご覧いただけます→#morosanbags▶COLEHAAN/Leatherlongwallet/roundzipper/blackコールハーンのラウンドファスナーレザーロングウォレット/長財布長く使える上質な作りのコンチネンタルウォレット。8枚分のカードスロット、コインポケットが丁寧にデザインされ、滑らかな動きのジッパーが中身をすっきりとまとめます。外側のサイドポケットもとっても便利。全体の状態は画像にてご判断いただくようお願いいたします。・10枚目画像はiPhone12promaxなどとの大きさの比較参考画像です。(財布以外は付属しません)カラー：ブラック素材：牛革備考：●札入れ×2 ●ファスナー小銭入れ×１ ●カードポケット×８●その他ポケット×２●外側サイドポケット×１ ▶サイズ： １０cm×２０cm×マチ２.５cm ＊全ておおよその採寸 誤差はご容赦ください▶写真で状態をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いいたします▶発送方法：ゆうゆうメルカリ便(匿名配送) ゆうパケットポスト【黒 ラウンドコンチネンタルウォレットU04515ラウンドジップ ラウンドジッパー シンプル simple】【ガジェット ミニマル 本革 スリム ユニセックス メンズ レディース クラッチ ウォレット ビジネス カジュアル ポーチ】 【こちらはＴＵＭＩやサムソナイト、アークテリクスやコーチ、ポーターやイルビゾンテ、ボッテガやアニエスべーが好きな方にもオススメです】【大人カジュアル ナチュラル モード デザイナーズ トラッド ストリート カジュアル ワーク アメカジ セレクト インポート】