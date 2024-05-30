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agnes b. VOYAGE アニエスベー　長財布　ダークブルー
商品番号 B46516371611
商品名

agnes b. VOYAGE アニエスベー　長財布　ダークブルー
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品　agnesb.VOYAGEアニエスベー　長財布ダークブルー　ゴールド　ラウンドファスナー1点物サイズ横幅　19.5㎝縦幅　10㎝マチ　2.5㎝お札ポケット3フリーポケット中2外1カードケース12ファスナーコインケース1素材　レザー素人採寸になります。usedになりますので神経質な方完璧を求める方はご遠慮下さい。ファスナーも中もほぼ未使用品でございます。暗所にて保管しております。保証ブランド品の購入先は真贋鑑定、買取を行うストアなのでご安心下さい・ないとは思いますが、万が一偽物(コピー)だった場合、写真と明らかに違う商品が届いた場合、状態があきらかに画像や記載と違う場合はこちらの送料負担でキャンセル、返金処理させていただきますのでご安心ください。
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