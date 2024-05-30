SUPREME ゴールドプレートキャップ

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商品詳細
シュプリームのメタルプレートキャップです。ボディはブラックプレートはゴールドです。フリーサイズでアジャスターでサイズ調整可能となっています。アジャスターは柔らかい革製で、端っこがくるんってなってしまっています。自宅保管なので、ご理解のある方よろしくお願いいたします！コメント頂ければお値下げします。#supreme#newera#ブラックキャップ
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