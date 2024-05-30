美品FABRICK 【NAIJEL GRAPH】 LONG WALLET 長財布

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オリジナルテキスタイル「NAIJELGRAPH」のデザインを使用した「LONGWALLET」です。アーティスト：NAIJELGRAPHNAIJELGRAPHSアーティスト。イラストやコラージュなどの手法を用いて様々な作品を制作する。BeastieBoysの写真集『beastieboysbook』の記念Tシャツやオフィシャルグッズなどを手掛ける等、ロンドンや香港など海外での個展の活動も盛んに行っている。国内ではadidasoriginalsやGINZASONYPARKなどで個展を開催。また絵本『なんでもたしざん』では、日本書籍出版協会理事長賞を受賞。その他にnewbalance、AH.H、SONOFTHECHEESE等にも作品を提供している。カラー···ホワイト柄・デザイン···その他財布形···長財布二つ折りの状態横20㎝縦9.5㎝厚み1㎝カード入れ6ヶ所ファスナー15㎝ 1ヶ所カード入れ以外のポケット19.3㎝ 2ヶ所素材 COTTON+PVC