【SALE】ハワイアンジュエリー ステンレス プルメリア ホヌ リング 指輪

【こちらは21号のページです】ずっと完売していたサイズが入荷！！再入荷なしなのでお早めにどうぞ。☆☆☆本日限定価格☆☆☆10980円→8980円サイズ違いあります！購入前にコメント欄よりご希望サイズを教えてください。❤︎ハワイアンジュエリーの複数購入はお値引きします❤︎#a23a40アクセサリー大人気のハワイアンジュエリー★季節問わず、長く愛用していただけてユニセックスでお使いいただけるのでペアリングとして人気の商品です♡⃛こちらのリングは医療用品にも使われているサージカルステンレス316Lです。変色もせず・傷・汚れにも強くアレルギーを起こしづらい安心な素材です◎半永久的な輝きを演出します！【商品詳細】●ステンレススチール316L●K14イエローゴールドコーティング●サイズ太さ：8.5mm厚み：1.8mm ●取扱サイズ：7号.9号.11号.13号.15号.17号.19号.21号●規格：ステンレススチール316LPVDイエロー・ピンクゴールド---------ご購入に際しての注意点---------・必ずプロフィールをご確認お願いします。サイズが合わない、イメージと違うなどのお客様都合でのクレームや返品交換はお断りしております。・運行状況による遅延がある場合もございます。予めご了承ください。・発送までお時間いただくことがあります。お急ぎの方はコメント欄より一言ご連絡ください。以上をご理解頂いた上で、ご購入お願いします。完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。上記理由、お客様都合による返品・交換・返金は出来かねますのでよろしくお願いいたします。上記以外の不良品、問題等がありましたら必ず【評価前】にご連絡ください。返品・交換など最大限の対応をさせていただきます。#ハワイアンジュエリー#ハワジュ#ハワイ#ペアリング#贈り物#ギフト#記念日#プレゼント#ステンレス素材#ステンレス#K14#ゴールドアクセサリー#ゴールドリング#金属アレルギー#錆びない#ホヌ#プルメリア#インスタ映え#イエローゴールド



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