【ほぼ新品】500円用 アルミ製コインシリンダー 70枚モデル

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VSR10のシリンダー容量を減らすやつ Ver.3 - エボログのお店 - BOOTH VSR10のシリンダー容量を減らすやつ Ver.3 - エボログのお店 - BOOTH

【概要】星屑Worksの500円用アルミ製コインシリンダー70枚モデル（シルバー）。500円玉を70枚収納できます。定価7,000円ほど（送料込）。全長×直径 190mm×35mmカラビナ穴径 10mm※お品物は1本のみのお届けです。【状態】ほぼ新品。外で使用したことはありませんが、製造過程で生じたと思われる細かなキズがあります。【発送方法】メルカリ便。【出品ポリシー】１．値下げ交渉不可 値下げに関する交渉は一切受け付けません。値下げコメントは返信せず削除します。２．即購入可・取り置き不可 質問や交渉があっても早い者勝ちです。