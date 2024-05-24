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【ほぼ新品】500円用 アルミ製コインシリンダー 70枚モデル
商品番号 C92648432360
商品名

【ほぼ新品】500円用 アルミ製コインシリンダー 70枚モデル
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【概要】星屑Worksの500円用アルミ製コインシリンダー70枚モデル（シルバー）。500円玉を70枚収納できます。定価7,000円ほど（送料込）。全長×直径　190mm×35mmカラビナ穴径　10mm※お品物は1本のみのお届けです。【状態】ほぼ新品。外で使用したことはありませんが、製造過程で生じたと思われる細かなキズがあります。【発送方法】メルカリ便。【出品ポリシー】１．値下げ交渉不可　　値下げに関する交渉は一切受け付けません。値下げコメントは返信せず削除します。２．即購入可・取り置き不可　　質問や交渉があっても早い者勝ちです。
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500円用 アルミ製コインシリンダー 70枚モデル CC-70 - 星屑Works - BOOTH
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アルミ製 500円 コインシリンダー CC-70 - 星屑Works
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