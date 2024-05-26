【新品未使用】ラコステ　オリジンクロック グレインレザー　カードホルダー

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ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】◯ブランドLACOSTEラコステ◯型番NF3935G◯定価¥13,200(税込)◯デザイン人気ブランド、ラコステのオリジンクロックグレインレザーカードホルダーです。豊かなシボ感が上質感を漂わせる、グレインレザーを使用し、4つのカードスロットとジップコインポーチを備えた、収納力の高いジップカードホルダーです。クロックエンブレムを配したメタルプレートが素敵なラコステのカードホルダーをお探しの方はこの機会に是非‼︎財布内部小銭入れ×1カードポケット×4◯素材グレインレザー◯カラーブラック黒◯実寸縦幅約7.5㎝ 横幅約10㎝ マチ約0.5㎝素人採寸になりますのでご質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。◯状態SS新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品 Eジャンク品 訳あり新品未使用の綺麗なお品です。あくまで自宅保管になりますので完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい。お洒落なカードホルダーですのでオススメです‼︎◯付属品純正BOX◯購入元大手リユースショップ◯配送ご購入、お支払い確認後、簡易包装にて1日〜2日で配送致します。⭕️当店で取扱う全ての商品がご覧頂けます。#エースstore⭕️当店で取り扱う全ての財布がご覧頂けます。#エースstorewalletlacosteラコステ ラコステカードホルダーラコステレザーカードホルダーオリジンクロックグレインレザーカードホルダーラコステグレインレザーカードホルダーカードホルダー レザーカードケースカードケース ラコステカードケース