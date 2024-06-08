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メゾン マルジェラ コーティング加工 リブ ブルゾン ジャケット46ブラック
商品番号 A27400658826
商品名

メゾン マルジェラ コーティング加工 リブ ブルゾン ジャケット46ブラック
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［ご覧いただきありがとうございます］▶︎#sonu_men◀︎メンズ商品一覧◉ブランドMaisonMargiela⑩メゾンマルジェラ◉商品名コーティング加工リブブルゾンスタッフインターナショナルジャパン◉size-46着丈62肩幅44身幅54袖丈65◉color-ブラック◉コンディション☑︎中古多少使用感がございます。薄い汚れや多少の擦れっぽさがございます。元々の樹脂加工によるベタつき感がございます。保管によりフレグランスのにおいの付着がございます。#人気#古着#フォロー割#即購入#ファッション#マルジェラ#メゾンマルジェラ#マルタンマルジェラ
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