メゾン マルジェラ コーティング加工 リブ ブルゾン ジャケット46ブラック

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商品詳細
［ご覧いただきありがとうございます］▶︎#sonu_men◀︎メンズ商品一覧◉ブランドMaisonMargiela⑩メゾンマルジェラ◉商品名コーティング加工リブブルゾンスタッフインターナショナルジャパン◉size-46着丈62肩幅44身幅54袖丈65◉color-ブラック◉コンディション☑︎中古多少使用感がございます。薄い汚れや多少の擦れっぽさがございます。元々の樹脂加工によるベタつき感がございます。保管によりフレグランスのにおいの付着がございます。#人気#古着#フォロー割#即購入#ファッション#マルジェラ#メゾンマルジェラ#マルタンマルジェラ
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