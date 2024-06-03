ポケモンカード　151空箱　ぺりぺり付き　3箱まとめ売り

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。ポケモンカード 151空き箱（ぺりぺり付き）3箱になります。コレクションしていましたが、不要になりましたので出品します。素人保管ですので、全てプレイ用でお願いします。トラブル防止の為傷や汚れありにしてあります。神経質な方は購入をお控え下さい。気になることがありましたら、コメント下さい。横から開けてあるので、ぺりぺりは全て残っています。折り畳んだ状態で水濡れ対策して発送致します。
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