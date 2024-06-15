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商品詳細
【NHL公式】■チーム名BostonBruins/ボストンブルーインズ■ブランドFanaticsBranded(ファナティクスブランデッド)■帽子サイズワンサイズ■説明FlauntyourBostonBruinsfandomwhilemaintainingcomfortinthisFanaticsBrandedtruckerhat.Itoffersbreezymeshpanelsforbreathabilityandasnapbackclosuretoensuretheoptimalfit.Plus,theheatherfabricbehindthestrikingBostonBruinsgraphicsmakesittheultimatetop-offtopairwithyourgamedaygear.(Google翻訳)このFanaticsブランドのトラッカーハットで快適さを維持しながら、ボストンブルーインズのファンダムを誇示してください。通気性のためのさわやかなメッシュパネルと、最適なフィット感を確保するためのスナップバッククロージャーを提供します。さらに、印象的なボストンブルーインズのグラフィックの背後にあるヘザーファブリックは、あなたのゲームの日のギアと組み合わせるための究極のトップオフになります。⭐︎日本では手に入らないNHLグッズを販売しています⭐︎よろしくお願いしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/navigate993730.html
http://narcologia.ru/goods/septet314519.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture552741.html
[NHL公式]ボストン・ブルーインズ メッシュキャップ (新品)
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