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[NHL公式]ボストン・ブルーインズ メッシュキャップ (新品)
商品番号 W92133376402
商品名

[NHL公式]ボストン・ブルーインズ メッシュキャップ (新品)
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,330 円
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商品詳細

【NHL公式】■チーム名BostonBruins/ボストンブルーインズ■ブランドFanaticsBranded(ファナティクスブランデッド)■帽子サイズワンサイズ■説明FlauntyourBostonBruinsfandomwhilemaintainingcomfortinthisFanaticsBrandedtruckerhat.Itoffersbreezymeshpanelsforbreathabilityandasnapbackclosuretoensuretheoptimalfit.Plus,theheatherfabricbehindthestrikingBostonBruinsgraphicsmakesittheultimatetop-offtopairwithyourgamedaygear.(Google翻訳)このFanaticsブランドのトラッカーハットで快適さを維持しながら、ボストンブルーインズのファンダムを誇示してください。通気性のためのさわやかなメッシュパネルと、最適なフィット感を確保するためのスナップバッククロージャーを提供します。さらに、印象的なボストンブルーインズのグラフィックの背後にあるヘザーファブリックは、あなたのゲームの日のギアと組み合わせるための究極のトップオフになります。⭐︎日本では手に入らないNHLグッズを販売しています⭐︎よろしくお願いしますm(__)m
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