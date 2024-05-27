ほぼ未使用品◎カミーユフォルネ リザード レザー 黒 ブラック 4連 キーケース

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多数ある商品の中よりご覧頂きありがとうございます。✨欲しいと思った時が買い時です✨※1品物となっておりますので、お探しの方はお早めに検討お願い致しますm(__)m※下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。【商品紹介】こちらは、カミーユフォルネのキーケースです。フランス製で高級素材感『リザード』レザーを使用。高級感漂うブラックで、ワンランク上の大人を演出してくれます。一目で良いキーケースだとわかるので、周りから注目される事間違いなしです。1品限りの人気商品ですので、興味のある方はお早めにご購入下さい。【ブランド】カミーユフォルネ【カラー】黒ブラック【素材】リザード【状態】ほぼ未使用品美品着用に問題ないと思いますが自宅保管品の為完全な新品の品をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。検品致しておりますが、見落としや説明不足の場合もございます。あくまで素人個人間のお取引になりますので、自宅保管品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。素人撮影の為、画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがある場合がございます。※1品物となっておりますので、お探しの方はお早めに検討お願い致しますm(__)m小物出品一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓#infi_reve小物一覧その他にも多数出品しております♪*゜こちらからご覧下さい↓↓↓↓↓↓↓↓↓#Infi_reve