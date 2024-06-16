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Vintage mexican jewelry sv925シルバーブレスレット
商品番号 W20171415737
商品名

Vintage mexican jewelry sv925シルバーブレスレット
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 19,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気故、高騰してるメキシカンジュエリーヴィンテージシルバーブレスレットsilver925都内ヴィンテージショップ購入重厚感◎しっかり重みがあります。探しても中々無い個体です。恐らく90年代かとHERMES、Tiffany等　お好きな方是非※ヴィンテージアイテムの為、理解ある方の購入、返品やキャンセル不可宜しくお願い致します。#シルバーブレスレット#ブレスレット#silver925#vintage#メキシカンジュエリー#古着
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