Vintage mexican jewelry sv925シルバーブレスレット

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商品詳細
人気故、高騰してるメキシカンジュエリーヴィンテージシルバーブレスレットsilver925都内ヴィンテージショップ購入重厚感◎しっかり重みがあります。探しても中々無い個体です。恐らく90年代かとHERMES、Tiffany等 お好きな方是非※ヴィンテージアイテムの為、理解ある方の購入、返品やキャンセル不可宜しくお願い致します。#シルバーブレスレット#ブレスレット#silver925#vintage#メキシカンジュエリー#古着
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