良品 90s BURGER KING WHOPPER ロゴ メッシュ キャップ

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商品詳細
アクセスありがとうございます。こちらもどうぞ#DUMBO【キャップ】#DUMBO【古着】[商品]90年代バーガーキングロゴキャップ©️1997コピーライト入り非売品[サイズ]表記サイズ…フリー[カラー]赤お使いの端末などで多少の色の差はありますのでご了承下さい。[状態]中古品になりますが使用感は少なく綺麗な商品になります。古着好きな方でしたら問題なくご使用頂けると思います。[その他]#古着#中古#ヴィンテージ#正規品
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