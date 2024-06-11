■■Vivienne Westwood ■■リング　925　コンジット

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■■VivienneWestwood■■ヴィヴィアンウエストウッドコンジット925刻印サイズ：L（刻印・L)（ケージ棒で14～15号あたり）「L」「925」刻印あります。カラー：ブラック\u0026シルバー＊箱などの付属品はありませんm(__)m（ゲージ棒・木台は含まれません）メッキ加工では無くシルバー925製♬かなり珍しいコンジットリング・旧型・ブラックシルバー製（925）なので 存在感シルバー特有のまったり感がありおススメです♬シルバー磨き仕上げ処理をして頂きましたので汚れなどなく 比較的綺麗だと思いますが(≧∀≦)あくまで使用ありの中古となりよく見れば使用による細かい傷などは多少あります。（画像をご確認下さい）m(__)m＊中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。＊見落としのあるダメージもあるかもしれませんので 少しのダメージでも気になる方はご購入をお控えください。（当方ペット飼育はしておりません・タバコは吸いません）＊こちらの商品は値引き交渉なしとさせて頂きます。 値引き交渉はご遠慮くださいm(__)m