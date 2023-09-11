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超レア！ラブ＆ロケッツ公式コンサートTシャツ(Love \u0026 Rockets)
商品番号 C12697643923
商品名

超レア！ラブ＆ロケッツ公式コンサートTシャツ(Love \u0026 Rockets)
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１９８９年のUSツアーにて購入しました。今はもう着る機会もないので、どなたかファンの方にお譲りしたいです！男性用Lサイズです。年代物なので、ほつれや破れはありませんが、それなりの変色等はございますので、その点ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi69547.html
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