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- 超レア！ラブ＆ロケッツ公式コンサートTシャツ(Love \u0026 Rockets)
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商品詳細
１９８９年のUSツアーにて購入しました。今はもう着る機会もないので、どなたかファンの方にお譲りしたいです！男性用Lサイズです。年代物なので、ほつれや破れはありませんが、それなりの変色等はございますので、その点ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi69547.html
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