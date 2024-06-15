「ANOTHERYOUTH／アナザーユース」ネックレス

娘がBUYMA（バイマ）で購入したものです。箱付きで付属品も一緒にお送りします。写真を参考にしていただければと思います。あまり回数はつけていませんが、未使用ではございませんのでご了承下さい。★製品名：ANOTHERYOUTHAPendantNecklace★素材：SURGICALSTEEL★チェーンの長さ：46cm★ペンダント：2.3cm【AnotherYouth】カジュアル/クラシック/ハイファッションなどの多様な商品を制作、限られた数量の製品を販売しています。個性があってトレンディな大人気ブランドです。



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