「ANOTHERYOUTH／アナザーユース」ネックレス

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商品詳細
娘がBUYMA（バイマ）で購入したものです。箱付きで付属品も一緒にお送りします。写真を参考にしていただければと思います。あまり回数はつけていませんが、未使用ではございませんのでご了承下さい。★製品名：ANOTHERYOUTHAPendantNecklace★素材：SURGICALSTEEL★チェーンの長さ：46cm★ペンダント：2.3cm【AnotherYouth】カジュアル/クラシック/ハイファッションなどの多様な商品を制作、限られた数量の製品を販売しています。個性があってトレンディな大人気ブランドです。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic696237.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral858032.html
http://narcologia.ru/goods/enquire438989.html
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