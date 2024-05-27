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［真作］石ノ森章太郎【スマイル・アゲイン】エステート ジークレー 保証書付き
商品番号 K99878835973
商品名

［真作］石ノ森章太郎【スマイル・アゲイン】エステート ジークレー 保証書付き
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 32,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［真作］石ノ森章太郎【スマイル・アゲイン】エステートジークレー保証書付き撮影の為だけに飾りましたがクロ―ゼットに箱に入れて閉まっていました。1/150の１番です。【備考】　　作品保証書、保存袋、梱包箱
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