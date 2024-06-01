山東省　モリオン　約14.3mm 高品質モデル

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商品詳細
山東省モリオンの高品質です。かなり綺麗です。光を通さないモリオンです。表面も艶々です。サイズ約14.3mmで15玉で、腕周り17cmです。【モリオンの意味】あらゆるタイプのマイナスエネルギーから持ち主を強力に守ってくれる石です。クラスターなど原石の状態であれば、家族が集まる居間などに置いておくと、とても強い守りの石となります。エネルギー的な干渉を受けやすい方は、この石を近くに置くことで少し楽になるかもしれません。
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