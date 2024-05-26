オーランドマジック ブルゾン

90年代にデパートで購入し、数回着用後にクローゼットで保管していました。サイズはL/Gとなっています。188cm/88kgの標準体型の私にピッタリのサイズでした。前身ごろのファスナーの近くに小さなほつれがあります。(8枚目写真)左手首に1mm程の穴が開いています。(9枚目写真)ペットや喫煙者はいません。質問等ございましたらコメントお願いしますカラー...グレーフード...フードなし素材...コットンジップ・ボタン...ジップアップ



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