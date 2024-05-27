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バブアー　ノンオイルドピーチドビデイル
商品番号 Q30193293467
商品名

バブアー　ノンオイルドピーチドビデイル
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着やすく、今流行のややビッグシルエットです。ノンオイルのため特有の匂いが気になる方でも問題なく着用いただけるかと思います。ピーチドスキンのため、優しい肌触りと着心地です。中に厚手のスウェットやニットを着込んでも着膨れせず着用できます。
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