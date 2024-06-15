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マウンテンリサーチ、ニューエラトリプルベアキャップ
商品番号 T76930575861
商品名

マウンテンリサーチ、ニューエラトリプルベアキャップ
ブランド名 マウンテンリサーチ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール　マウンテンリサーチ、ニューエラトリプルベアキャップです。購入先は今年の3月にこちらのサイトで新品を購入しました。気に行って被っていたのですが自分があまり似合っていないと思いここ2ヶ月被っていません。今回の出品に当たり手洗い洗濯しています。サイズは7/8-3で58.7センチとなっています。目立つ汚れや傷とかは有りませんがあくまで僕自身が被っていた為神経質な方はご遠慮願います。あくまでこの手の中古品にご理解がある方にお譲りしたいと思います。今このキャップは恐らく入手が困難だと思いますのでもし買い逃した方とかは購入検討して見て頂けたらと思います。なおこの商品売り切りたいのでお値段交渉等しますのでどうかお気軽にコメントして下さい。発送の際は形崩れしない為にダンボールで発送したいと思いますのでよろしくお願いします。
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