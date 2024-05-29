筆タグ イッセイミヤケメン テーラード セットアップ

【アイテム】ISSEIMIYAKEMENイッセイミヤケメンテーラードジャケットスーツパンツスーツ上下セットアップ80年代の希少な筆タグになります。【サイズ】Mジャケット 肩幅：50cm 身幅：55cm 袖丈:60cm 着丈:79cmパンツ ウエスト：71cm 股上：26cm 股下：84.5cm 裾幅：22cm※素人採寸のため、多少の誤差は予めご了承ください。【色】ベージュ【素材】表地 毛：100%裏地 キュプラ：100%【状態】目立った傷や汚れはございません。カラー···ベージュ以前メルカリで購入しました。とても状態が良いのですが、サイズが合わずに出品します。



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