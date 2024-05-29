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筆タグ イッセイミヤケメン テーラード セットアップ
商品番号 L73963464409
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筆タグ イッセイミヤケメン テーラード セットアップ
ブランド名 イッセイミヤケ
特別価格 税込 8,550 円
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商品詳細

【アイテム】ISSEIMIYAKEMENイッセイミヤケメンテーラードジャケットスーツパンツスーツ上下セットアップ80年代の希少な筆タグになります。【サイズ】Mジャケット　肩幅：50cm　身幅：55cm　袖丈:60cm　着丈:79cmパンツ　ウエスト：71cm　股上：26cm　股下：84.5cm　裾幅：22cm※素人採寸のため、多少の誤差は予めご了承ください。【色】ベージュ【素材】表地　毛：100%裏地　キュプラ：100%【状態】目立った傷や汚れはございません。カラー···ベージュ以前メルカリで購入しました。とても状態が良いのですが、サイズが合わずに出品します。
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