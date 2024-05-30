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クロムハーツ　一粒ダイヤ　チェーン　ネックレス
商品番号 D68856759328
商品名

クロムハーツ　一粒ダイヤ　チェーン　ネックレス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさん商品がある中こちらの商品をご覧下さりありがとうございます☆こちらクロムハーツのネックレスです。ユニセックスでご使用いただけます。クロムハーツ特有で使えば使うほどいい味がでるので一生ご使用いただけるアクセサリーかと思います。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。カラー···シルバー材質···シルバー装飾···ダイヤモンド
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