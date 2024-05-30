クロムハーツ　一粒ダイヤ　チェーン　ネックレス

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たくさん商品がある中こちらの商品をご覧下さりありがとうございます☆こちらクロムハーツのネックレスです。ユニセックスでご使用いただけます。クロムハーツ特有で使えば使うほどいい味がでるので一生ご使用いただけるアクセサリーかと思います。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。カラー···シルバー材質···シルバー装飾···ダイヤモンド