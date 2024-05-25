drole de monsieur ボア　ブルゾン　完売品

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Droledemonsieurボア jacketドロールドムッシュのボアジャケット。よろしくお願いします。Droledemonsieur着用回数10回未満サイズはXSですがオーバーサイズなので180の自分でも問題なく着れましたこちらは初期版で再販の物より明らかに質が良いと思います定価は8万円程度だったと思います