【専用】VINTAGE CHICAGO CUBS CAP NEON PINK

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ヴィンテージのシカゴカブスのピンクのネオンカラーキャップです。1990年のオールスターゲームの記念キャップかと思います。多分ですが販売されているものではなくてスタジアムで当時配布されたものかと思います。同じようなネオンキャップでヤンキースとかもあるんですが人気チームになると2万円ぐらいで取引されてます。今後より価値が出るキャップかと思います。サイズ スナップバックVINTAGECHICAGOCUBSCAPNEONPINKDesignerAwardHeadwear中古です。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。