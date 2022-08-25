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VAULT BY VANS OG AUTHENTIC LX 27
商品番号 N34382277059
商品名

VAULT BY VANS OG AUTHENTIC LX 27
ブランド名 バンズボルト
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vansバンズvaultボルトのオーセンティックです。ブランド：VANSVAULT(バンズヴォルト)モデル：OGAUTHENTIC(オージーオーセンティック)カラー：CLASSICWHITE/SAFARI(ホワイト・サファリ)品番：VN000UDDIAVサイズ　US927cmニューヨークに行った際に購入しました。着用回数は少ないですが、白いので多少の汚れは付いてます。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/symmetric520845.html
http://narcologia.ru/goods/pompous707723.html
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