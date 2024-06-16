新品 テアトラ　TEATORA　Wallet JACKET DOCTOROID

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2023年最新】teatora doctoroidの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】teatora doctoroidの人気アイテム - メルカリ

■商品名TEATORA WalletJACKETDOCTOROIDTT-204-DR2022年モデル新品未使用品タグ付き商品になります。■カラー:ネイビー（NAVY）■サイズ：4■素材NYLON87%POLYESTER10%POLYURETHANE3%■Product“夏を科学する“をコンセプトに開発。接触冷感、圧倒的な通気性、超速乾性による気化熱での熱放出、内部機構のパンチングによる放熱システムによって圧倒的な涼しさを備え、かつ洗濯物性を装備。「WALLETJACKET」は、旅行者のために開発されており、貴重品のセキュリティーにフォーカスしたシリーズ。また、長時間のフライトをより快適にするためのパターンワークが施されています。ややゆったりとしたシルエットは、ストレスフリーな着心地を実現。両脇の大容量ポケットはロングウォレットはもちろん、エアーチケットや、一般的なポケットには収まり切らないほどの荷物を収納可能です。