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新品 L.B.M.1911 46 LBM1911 エルビーエム1911 ブルゾン
商品番号 J13626949970
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新品 L.B.M.1911 46 LBM1911 エルビーエム1911 ブルゾン
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 11,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■状態新品未使用タグ付き■正規品(株)豊田貿易■定価53900円(税込)■サイズ46着丈61cm身幅47.5cm肩幅46.5cm袖丈63.5cm素人採寸の為、若干の誤差はお許し下さい。■カラーダークベージュ画像参照)画像4の色が現物に一番近い色になります。PC環境により若干見え方が違う場合があります。ご了承下さい。カラーに関して不明な点がありましたら質問下さい。■組成画像10参照下さい。■生地若干ストレッチが効いてます。■原産国イタリア■その他個人保管の為、若干の汚れ、シワ等はお許し下さい。以上よろしくお願いします。EMMETI(エンメティ)CINQUANTA(チンクアンタ)ブルネロクチネリHERNO(ヘルノ)MOORER(ムーレー)MACKINTOSH(マッキントッシュ)ASPESI(アスペジ)TATRAS(タトラス)CANADAGOOSE(カナダグース)CIRCOLO1901(チルコロ)L.B.M.1911(エルビーエム)TAGLIATORE(タリアトーレ)LARDINI(ラルディーニ)Belvest(ベルベスト)Finamore(フィナモレ)Altea(アルテア)Drumohr(ドルモア)ZANONE(ザノーネ)Cruciani(クルチアーニ)JOHNSMEDLEY(ジョンスメドレー)ロロピアーナBERWICH(ベルウィッチ)PT01(ピーティーゼロウーノ)PT05(ピーティーゼロチンクエ)INCOTEX(インコテックス)JACOBCOHEN(ヤコブコーエン)TAGLIATORE(タリアターレ)ISAIA(イザイア)THEGIGI(ザジジ)SIVIGLIA(シヴィリア)などが好きな方に合うと思います。
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