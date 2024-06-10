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モブスタージャパン(Mobstarjapan)のワンポイントTシャツ 黒Lサイズ
商品番号 F97995045237
商品名

モブスタージャパン(Mobstarjapan)のワンポイントTシャツ 黒Lサイズ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MobstarjapanのワンポイントTシャツナチュラルモブスターの数量限定即完売品のレアなTシャツとなります。黒Lサイズ新品未使用ビニール袋からも出していない状態です。星のワンポイントを胸に刺繍しましたナチュラル色のTシャツ素材感に拘り、柔らかめのオーガニックコットン100%で肌触りのいいTシャツになっています5.3ozサイズスペックは6枚目写真をご覧下さい@mobstarjapan柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック#ウィメンズファッション#帽子#キャップ#new#新作#中野英雄#NEWERA#キャンプ#スターキャップ
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