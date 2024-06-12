ampjapan ネックレス

説明伝統的な手法のアイテムで、バンプアウト(ハンマーで叩き模様を刻む製法)によりネイティブコインに星を浮きだたせたネックレスです。ハンドメイドならではの味わいが魅力的です。性別問わず男性の方にも、女性の方にも楽しんで頂けるデザインとなっております。■素材：シルバー925■チェーン：59cm(54cm~59cm間で調節可能)■トップサイズ：(約)24mm■付属品：サリーポーチ(巾着袋)材質...シルバー



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