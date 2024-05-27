JOJO　ペンダント　トップ　チェーン付き　ブリンブリン

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商品詳細
最終値下げ中！！【ストーン】AAAクラスジルコニア【カラー】ローズ\u0026シルバー【チェーン】18mmステンレスチェーン【トップ】全長約5.5cm幅約15cm海外のジュエラーに作っていただいた特注のペンダントです。ハイグレードのジルコニアが使用されているので、実際で見たときの輝きは半端ないです！値下げ交渉⭕️ペンダントアヴァランチブリンブリンヒップホップネックレスマイアミチェーンマイアミキューバンラッパーICEDOUTアクセサリーブレスレットAK69パヴェ留めLEXシルバー925キングアイス喜平喜平ネックレス#ペンダント#ネックレス#アクセサリー#小物#ギフト#プレゼント#クリスタル#合金#ゴールド#B系#ヒップホップ#hiphop#ロング#コントローラー#ブルス#ジョジョの奇妙な冒険#キラキラ#ストリート#大人#高品質#ファッション#メンズ#新品#未使用#送料無料#インスタ映え#バッファロー
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