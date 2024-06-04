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edda エッダ　リング　11号　ピンキーリング
商品番号 P23240251693
商品名

edda エッダ　リング　11号　ピンキーリング
ブランド名 エッダ
特別価格 税込 1,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立ったキズ汚れ等ございませんが、素人保管ですので気になる方はご購入をお控えください。画像でご確認お願いします。ピンキーリングとして使用していました。使用回数は数回程度です。定価は1万円ぐらいしました。アクセサリーケースにしまい保管しておりました。約7、8年ぐらい前に中野の中野ブロードウェイの中のお店で購入しました。結構昔の商品ですので、今では出回りは少ないと思います。軽くシルバー磨きで磨いておりますがもっと光らせたい場合はご自身で宜しくお願い致します。※写真に載っているリングのケースは付きません。プチプチに包んで防水対策での発送です。即購入⭕️お値下げ❌材質···シルバー
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