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Carhartt デトロイトジャケット モスグリーン
商品番号 D84405021366
商品名

Carhartt デトロイトジャケット モスグリーン
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンCarharttのデトロイトジャケットになります！サイズL着丈：66cm身幅：65cm肩幅：55cm袖丈：64cm※多少の誤差は、ご容赦下さい。
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